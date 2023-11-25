"Россиянин со смартфоном – наш лучший друг": в СБУ рассказали детали атаки на Крымский мост

Мост был атакован уже не раз

Россияне, сами того не осознавая, работают на Украину. При планировании подрыва Крымского моста СБУ ориентировалась, в том числе, на информацию, которой граждане рф делятся в соцсетях.

Об этом стало известно из фильма 1+1 "Крымский мост на бис. СБУ." По словам контрразведчика с позывным "Енот", при подготовке к операции большинство получаемой информации было из открытых источников.

"Одним из источников такой информации стало видео записи россиянки, отдыхавшей в районе Крымского моста на яхте и снявшей внутренние конструкции арки моста. Эта информация дала нам понимание, в какой точке нужно атаковать мост, чтобы нанести максимальное повреждение", — рассказал он.

Скриншот кадра из фильма

Контрразведчики отмечают, что чем больше россиян будут снимать и выкладывать в открытый доступ видео — тем лучше. Это дает нашей разведке информацию об интересующих объектах как внутри россии, так и на оккупированной части Украины.

"Каждый россиянин со смартфоном – это наш лучший друг, товарищ и клиент. Мы можем наблюдать за многими объектами внутри самой россии, на оккупированных территориях. Пусть больше снимают, фотографируют и выкладывают", — отметил контрразведчик "Хром".

Напомним, глава СБУ Василий Малюк рассказал, что во время атаки дронов SeaBaby Службы безопасности Украины на российский незаконно построенный Крымский мост на временно оккупированном полуострове морскими беспилотниками управляли через специальную связь. СБУ не могла полагаться на спутниковую связь Starlink.