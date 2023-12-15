Оккупанты ожесточенно атакуют: где идут самые интенсивные бои (карта)

Враг продолжает пытаться захватить украинские земли

Идет 660-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за минувшие сутки, 14 декабря, произошло 110 боевых столкновений. Наиболее активен враг на Авдеевском направлении.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны успешно отразили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 22 атаки южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области, сообщили в Генштабе ВСУ.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Марьинском направлении Силы обороны удерживают врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники успешно отразили 17 атак оккупантов.

Марьинское направление на карте deepstate

На Лиманском направлении враг атаковал восточнее Тернов Донецкой области. Наши воины отразили атаку.

На Бахмутском направлении враг провел 11 атак возле Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Все они были отбиты, Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Купянском направлении украинские защитники отбили 15 атак врага. Боевые столкновения происходили в районе Синьковки Харьковской области.

Купянское направление на карте deepstate

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 9 атак противника. Бои шли севернее Приютного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Запорожское направление на карте deepstate

Как сообщал "Телеграф", поздно вечером 15 декабря в оккупированном Мариуполе прогремели мощные взрывы. Прилетело в два места — на бетонный завод, в расположение российских военнослужащих и на территорию за Порт-Сити, где оккупанты размещали технику военную и части систем ПВО.