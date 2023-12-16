Только отметил 25-летие: под Бахмутом погиб боец бригады Нацполиции "Лють"

Пока неизвестно, когда и где будет похоронен герой

Ежедневно в боях за Украину погибают лучшие сыновья и дочки страны. На этот раз трагическое известие пришло в Ровенскую область — погиб лейтенант полиции Андрей Павлюк.

Об этом сообщили в Млиновском сельсовете. Украинскому защитнику теперь навсегда 25 лет.

Андрей Павлюк был бойцом объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють". Погиб он 14 декабря в Бахмутском районе Донецкой области во время выполнения задания, спустя два дня после своего дня рождения.

"Он должен жить, работать, радоваться каждому дню, быть опорой и поддержкой для родных и близких, но кровавая война растоптала все планы, оборвала молодую жизнь. Низкий поклон и безграничная благодарность Герою за защиту родной земли и будущих поколений! Искренние соболезнования от всех жителей общины родным и близким Андрея! Склоняем головы в скорби и разделяем боль невосполнимой утраты", — сказано в сообщении сельсовета.

Андрей Павлюк родился 12 декабря 1998 года и жил в селе Малые Дорогостаи. О дате встречи Героя и времени похорон обещают сообщить дополнительно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что погибшему воину хотят дать звание Героя. Командиру взвода с Закарпатья было всего 19 лет.