Было всего 19: погибшему командиру взвода с Закарпатья предлагают дать звание Героя

Простились с защитником в поселке Воловец Мукачевского района

Украина на фронте теряет многих молодых защитников и защитниц. Среди них в сентябре оказался Вадим Мысь. Юноше было всего 19 лет, но у него была военная профессия и стал командиром.

Историю Вадима рассказала его мать, обратившаяся к президенту Украины с петицией о присвоении звания Героя Украины своему погибшему сыну. Она рассказала, что Вади пошел учиться в Военный колледж сержантского состава Национальной академии сухопутных войск имени Гетмана Петра Сагайдачного. В августе 2021 года принял присягу.

Закончив обучение летом 2023 года, уехал на службу. Служил в 13-м отдельном мотопехотном батальоне 58-й бригады (в/ч А4427), где был командиром отделения и командиром машины. В начале августа 2023 года его назначили главным сержантом 2 мотопехотного взвода 1 мотопехотной роты.

Защищал Украину Вадим в Донецкой области, возле Егоровки, Андреевки, Богдановки. "В свои 19 лет он умело командовал взводом, и его побратимы вполовину старше его, его уважали и верили ему, и не боялись идти за ним на задание", — пишет мать военного. Погиб главный сержант возле Павловки Волновахского района от вражеской пули во время штурма 22 сентября.

Вадима Мыся провожают в последний путь

30 сентября, чтобы провести в последний путь юноши, собрались десятки людей — родные, побратимы, знакомые и односельчане. Вадиму Мисю исполнилось 19 лет только в июле, за несколько месяцев до гибели.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели молодого фехтовальщика Федора Епифанова. К началу вторжения ему было 18 лет, и он стал на защиту Родины.