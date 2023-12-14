Було лише 19: загиблому командиру взводу з Закарпаття пропонують дати звання Героя

Попрощалися із захисником у селищі Воловець Мукачівського району

Україна на фронті втрачає багато молодих захисників та захисниць. Серед них у вересні опинився Вадим Мись. Юнаку було лише 19 років, та він мав військовий фах і став командиром.

Історію Вадима розповіла його мати, яка звернулась до президента України із петицією про надання звання Героя України своєму загиблому синові. Вона розповіла, що Вади пішов навчатися у Військовий коледж сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного. У серпні 2021 року прийняв присягу.

Закінчивши навчання влітку 2023 року поїхав на службу. Служив в 13-тому окремому мотопіхотному батальйоні 58-ї бригади (в/ч А4427) де був командиром відділення та командиром машини. На початку серпня 2023 року його призначили головним сержантом 2 мотопіхотного взводу 1 мотопіхотної роти.

Захищав Україну Вадим на Донеччині, біля Єгорівки, Андріївки, Богданівки. "В свої 19 років, він вправно командував взводом, і його побратими вполовину старші від нього, його поважали та вірили йому, і не боялися іти за ним на завдання", — пише мати військового. Загинув головний сержант біля Павлівки Волноваського району від ворожої кулі під час штурму 22 вересня.

Вадима Мися проводжають в останню путь

30 вересня аби провести в останню путь юнака зібралися десятки людей — рідні, побратими, знайомі та односельці. Вадиму Мисю виповнилося 19 років лише у липні, за кілька місяців до загибелі.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель молодого фехтувальника Федора Єпіфанова. На початок вторгнення йому було 18 років, та він став на захист Батьківщини.