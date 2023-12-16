Живут в подвалах и отказываются уезжать: стало известно, сколько жителей остаются в обстреливаемой Авдеевке

Эвакуируются единицы

По состоянию на субботу, 16 декабря, в Авдеевке Донецкой области все еще остается 1230 человек. Более того, количество желающих эвакуироваться из города, который активно обстреливают оккупанты, уменьшается.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш. Добавив, что местным приходится постоянно скрываться от атак россиян в подвалах.

"Вчера (15 декабря — ред.) нам удалось вывезти 5 человек. По состоянию на утро сегодня в городе остается 1230 человек. Конечно, это много. В последнее время видим уменьшение желающих уезжать. В среднем в день сейчас провозглашаются выезжать 3-6 человек. За период обострения в нашем направлении выехало более 350 человек", — заявил Барабаш.

По его словам, жители Авдеевки живут преимущественно в подвалах многоэтажных и частных домов. Хотя и встречаются редкие случаи, когда жильцы находятся в своих квартирах.

"Враг проводит много активностей на нашем направлении. Это десятки атак в течение суток, но наши ребята не дают им где-то закрепиться. Если им даже удается где-то немного продвинуться, то сразу отрабатывает артиллерия, минометы и реактивная артиллерия. То есть никакого серьезного закрепления у врага нет. Полоса обороны вокруг нашего города держится", — добавил глава Авдеевской МВА.

По его словам, в боях за город враг прибегает к многочисленным так называемым "мясным штурмам", а к ним привлекают мобилизованных и группы "Шторм-V" и "Шторм-Z", которые перед тем проходят обучение.

Ранее "Телеграф" писал, что в армии России существует дедлайн по захвату Авдеевки. Это необходимо Путину для его предстоящих выборов.