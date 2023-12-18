Работы уже начаты: РФ строит еще одну железную дорогу на территории Украины (карта)

Новый объект будет новой хорошей целью для ВСУ

Россияне ставят временно оккупированные территории Украины на военные рельсы. При чем, в прямом смысле.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он говорит, что оккупанты заявили о начале строительства новой железной дороги, чтобы произвести сообщение оккупированных территорий с Россией и доставлять военные грузы. По данным чиновника, работы начаты со стороны Донецка.

"Рельсы планируют проложить вдоль Азовского моря. Чтобы напрямую связать вражеские ростов на дону и таганрог с оккупированными украинскими городами Мариуполем, Бердянском, Мелитополем и Джанкоем. В захваченной части Запорожской области железная дорога пройдет от станции "Якимовка" под Мелитополем до станции "Бердянская" и дальше до Мариуполя и Ростова", — говорит он, отмечая, что "неудивительно, что проектировали эту беду военные строители".

По словам Федорова, железная дорога будет новой хорошей целью для ВСУ.

"Посмотрим, успеют ли достроить", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что о другой железной дороге, которую россияне также хотят построить на временно оккупированных территориях. Она, по задумке, должна как раз таки присоединятся к железнодорожной ветке, о которой выше рассказывает Федоров.