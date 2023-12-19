Производят больше, чем до вторжения: в ГУР рассказали, как у россиян обстоят дела с ракетами

С дронами дела идут лучше

Российское военное производство сейчас позволяет собирать больше ракет, чем до начала полномасштабного вторжения, однако из-за постоянных обстрелов это не позволяет им их накапливать.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, у россиян есть продвижение в вопросе сборки беспилотников, но по ракетному вооружению все зависит от номенклатуры.

"Это больше, чем до полномасштабного вторжения… но все еще крайне недостаточно для пополнения их расходов в результате массированных ракетных ударов против Украины", — отметил он.

По словам представителя ГУР, сейчас основная работа российского ОПК сфокусирована на покрытии расходов тех видов вооружения, которое оккупанты задействуют в войне против Украины. Поэтому, говорит Юсов, разведка не видит признаков того, что России удается пополнять запасы большинства видов вооружения до уровня до начала вторжения.

Как сообщалось ранее, украинские военные получили первую партию нового типа "стратегических" ударных БПЛА, которые способны поражать цели на расстоянии в 750 километров. Этого достаточно, чтобы долететь до Москвы.