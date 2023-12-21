Сколько ракет и дронов Россия выпустила по Украине с начала вторжения: названы точные цифры

Украина нуждается в большем количестве западных систем ПВО

В Воздушных силах ВСУ посчитали, сколько ракет и дронов Россия применила для обстрелов Украины с начала полномасштабного вторжения. Общее количество превышает 10 тысяч.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, Украина с каждым днем все лучше дает отпор врагу.

Так, по подсчетам военных россияне выпустили по Украине 7400 ракет из которых удалось сбить лишь 1600. В это количество вошли все типы ракет, которыми враг атаковал нашу страну: С-300, С-400, Х-22, а также баллистические ракеты. К примеру, только ракет "Искандер-М" было запущено с февраля прошлого года 900 единиц.

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"Но самая большая наша радость в том, что мы действительно даем отпор врагу, не простая цена. И я думаю, что обязательно будут и радостные мгновения, когда мы получим больше оружия, больше людей будет помогать армии в защите страны", — подчеркнул Юрий Игнат.

Он также напомнил, что Германия пообещала передать еще одну установку Patriot, которая поможет лучше защищать небо, и IRIS-T. Игнат добавил, что таких систем нужно как можно больше, чтобы заменить ПВО советского образца, которые истощаются и боекомплекта к ним практически нет.

"Это то, что нам очень нужно, чтобы создать ту желанную нами эшелонированную систему противовоздушной обороны из современных западных систем и сверху с современным самолетом, который также будет защищать нас с воздуха", — сказал Игнат.

Также в Воздушных силах посчитали, что с сентября 2022 года, когда РФ впервые применила дроны, по сегодняшний день по Украине выпущено 3700 БПЛА типа "Шахед", из которых 2900 единиц удалось сбить.

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