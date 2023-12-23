Следующий год будет в разы тяжелее, надо готовиться к тотальной мобилизации: военный объяснил почему

Зима также будет "плохой и холодной"

Следующий 2024 год будет тяжелее предыдущего 2023 и 2022 года. Украинцам следует готовиться, в том числе и к усилению мобилизации, которая в будущем году может стать тотальной.

Такое мнение высказал начальник ПВО 3-й ОШБр Василий Самовар в субботу, 23 декабря, в интервью телеканалу "Дніпро TV". По его словам, война в Украине, как и любая другая, закончится переговорами, и к этому моменту Украине важно иметь выгодные позиции на поле боя.

"Украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации, тренироваться и готовиться к плохой и холодной зиме. 2024 год будет намного тяжелее, чем 2023 и 2022 вместе взятые, к сожалению", — сказал офицер.

Самовар отметил, что 2024 год будет намного тяжелее предыдущих двух лет вместе взятых, а украинцам придется пережить "плохую и холодную зиму".

Поток добровольцев, как сказал офицер, закончился, а нынешняя форма мобилизации не дает ожидаемого эффекта.

"Люди живут так, будто нет войны, и поражает то, что никто не хочет идти воевать и защищать нашу страну. Поток добровольцев почти закончился, а, скажем так, умеренная принудительная мобилизация не дает такого количества людей, которое нам необходимо", — сказал Самовар.

Он в данной ситуации выделяет две причины. Первая – это последствия российских информационно-психологических операций. А отсутствие в бригадах и батальонах адекватного военного руководства только играет на руку оккупантам, ведь когда информация об этом просачивается в соцсети, то они этим также пользуются в своей пропаганде. И вторая причина – банальный страх.

О переговорах с Россией

По словам военного, рано или поздно любая война заканчивается переговорами, поэтому война России против Украины закончится за столом переговоров. Однако для Украины в этот момент важно иметь "очень хорошие позиции".

Если России удастся перейти на военные рельсы и нарастить потенциал, то со временем она может добиться успехов на поле боя. В то же время у Украины есть более скромные ресурсы для этого.

"Так как у нас нет такого мобилизационного потенциала, у нас нет так много денег, и у нас нет так много ресурсов", — сказал Самовар.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия не намерена прекращать войну в Украине и тем более не стремится к переговорам. И нет оснований полагать, что после президентских выборов, запланированных на 2024 год, взгляды Путина изменятся.