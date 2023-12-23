Изменит ли Путин позицию по войне после выборов? Посол объяснил, чего ждать Украине

Россияне все меньше поддерживают войну РФ против Украины, в том числе из-за санкционных ограничений

Россия не намерена прекращать войну в Украине и уж тем более не стремится к переговорам. И нет оснований полагать, что после президентских выборов, которые запланированы на 2024 год, взгляды Путина изменятся.

Такое мнение выразил новый посол Германии в России Александер Ламбсдорфф, передает немецкое издание Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Вместе с тем он добавил, что поддержка войны среди обычных россиян падает.

"Путин только что еще раз подтвердил свои военные цели, он вообще не желает вести переговоры. Нет никакого повода предполагать, что после президентских выборов в России в 2024 году Путин может изменить свое отношение", — утверждает немецкий дипломат.

Новый немецкий посол считает, что с большой долей вероятности Владимир Путин будет вновь переизбран на президентском посту. Нет никаких признаков того, что у него есть проблемы со здоровьем, а "разломы в путинской системе" — не показатели того, что вместо Путина могут избрать нового президента. Поэтому в 2024 году президентом снова станет российский диктатор.

Что касается западных санкций, то, по мнению посла ФРГ в России, то они действуют. И дальнейшее их ужесточение может быть эффективным, но это не "выключатель света".

"Вы не можете ввести санкции и в тот же момент поменять поведение подпадающей под них стороны. Однако штрафные меры предназначены для того, чтобы максимально повысить цену за определенные действия, и в случае с Россией можно считать доказанным, что так и происходит", — подчеркивает дипломат.

В то же время Ламбсдорфф добавил, что россияне стали меньше поддерживать войну. На смену этому постепенно приходит "нечеткое стремление к миру" и желание вернуться к нормальной жизни. Во всяком случае, об этом свидетельствую данные соцопросов, которые проводят в РФ.

Больше всего россиян беспокоят инфляция и ограничения на передвижения по миру из-за санкций. Это лишь усиливает тенденцию антиподдержки войны.

Напомним, что позиция Украины остается неизменной касательно переговоров с Россией. Владимир Зеленский не намерен вести диалог с Владимиром Путиным, но при этом согласен сесть за стол переговоров с другим главой РФ. Также наша страна по-прежнему требует от российских солдат вывести свои войска со всей территории Украины в границах 1991 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие регионы Россия хочет захватить в следующем году. Согласно прогнозу аналитиков, аппетиты российского диктатора уменьшились.