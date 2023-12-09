Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш о том, что сейчас обозначаются некие рамки возможных вариантов переговоров

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер уверяет, что Штаты и союзники прилагают усилия, в том числе поставками вооружения, чтобы Украина до конца 2024 года смогла выйти на переговоры с Россией на выгодных для себя условиях.

Вновь всплывшая тема переговоров интересна в контексте визита Путина 6 декабря на Ближний Восток – в Саудовскую Аравию (КСА) и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Эти два союзника США в арабском мире принимали Путина с оскорбительной для всего демократического мира роскошью. Что вызывало понятное удивление.

Учитывая, что КСА и ОАЭ являются партнерами Штатов – и им выгоднее поддерживать отношения с первой экономикой мира (а не с экономическим гномом, каковым является РФ сегодня), логично предположить, что этот путинский визит и его внешний антураж, как минимум, согласованы с США.

Почему же официальный Вашингтон мог поддержать арабских партнеров в намерении принять Путина? Думаю, целью было, попытаться найти через КСА и ОАЭ точки соприкосновения с Россией, в первую очередь, по кризису на Ближнем Востоке (война Израиля с ХАМАС), который является наиболее актуальным для них сейчас. Во вторую – обозначить контуры возможного решения по Украине, как их видит Вашингтон.

Путин сам признался, что обсуждал вопрос "украинского кризиса" в ходе этих визитов. И на этом фоне появляется то самое заявление Файнера о намерении вывести к концу следующего года Украину на выгодные переговорные позиции.

Чеченский правитель Рамзан Кадыров, который, кстати, был членом делегации во время ближневосточного турне Путина, уже отреагировал на это. Признался, что боится, что РФ вопреки ее желанию, придется сесть за стол переговоров с Украиной и Западом.

Это дает основания предположить, что эта тема, действительно, поднималась на переговорах путина в ОАЭ и КСА. Но если по Ближнему Востоку у США и РФ могут найтись точки соприкосновения, то по Украине – на данный момент — нет. В то же время, контуры неких договоренностей американцы через своих арабских партнеров могли обозначить.

Нет сомнений, что до условного дедлайна (примерно год) Путин попытается захватить как можно больше территорий Украины. Чтобы, если придется садиться за стол переговоров, у Москвы, а не у Киева были более выгодные позиции.

При этом Путин уверен, что он после мартовских выборов в РФ останется президентом. И горизонт планирования у него гораздо больше, чем у нынешней американской администрации.

И когда ему говорят, что через год-полтора США создадут условия для переговоров, где Украина будет в более выгодной позиции, Путин думает примерно следующее: "Ребята, а вы знаете, кто у вас к тому времени будет президентом?"

То есть, обсуждая высказывание Файнера о намерениях США, нужно не терять из внимания главное словосочетание в его выступлении – "Мы хотим"… К сожалению, не все желания США обязательно сбываются. Как, впрочем, и желания РФ или Китая.

Резюмируя: сейчас обозначаются некие рамки возможных вариантов переговоров, и принципы сторон на них (наши неизменны – восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года). Но это не означает, что процесс начался. И что он вообще начнется.

За год может измениться очень многое…