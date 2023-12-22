Укр

ISW: Россия усилит наступательные действия в Украине в начале 2024 года

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Антон Корж Антон Корж
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Россиян будут гнать вперед, несмотря на потери Новость обновлена 22 декабря 2023, 06:55
Россиян будут гнать вперед, несмотря на потери. Фото УНИАН

Россия планирует серию наступлений зимой, когда ударят морозы, однако погода может разрушить эти планы.

Российские террористы обязательно усилят наступательные операции на фронте в начале 2024 года, когда зимние погодные условия будут более благоприятны для ведения механизированной маневренной войны, а не наступления "пехотными валами". Вероятно, это произойдет в январе-феврале 2024 года.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 21 декабря со ссылкой на заявление координатора Совета национальной безопасности США Джона Кирби. Аналитики отмечают, что с учетом опыта войны минувшей зимой можно согласиться с такой оценкой.

"Сезон осенней грязи усложняет наземное маневрирование как украинских, так и российских сил с 2014 года, но периоды длительных негативных температур, которые обычно начинаются в конце декабря, замораживают землю и позволяют бронетехнике передвигаться легче, чем в грязные осенние и весенние месяцы", – сказано в отчете.

Впрочем, российские планы может разрушить изменчивость погоды в Украине. Предстоящий период морозов может наступить гораздо позже, оставляя террористам меньше времени, или вообще не наступить, если зима в районе театра боевых действий будет достаточно мягкой.

Российские террористы со всем тем начали активные наступательные операции в восточной Украине в период, когда погодные условия самые сложные – в российских штабах слишком сильно стремились перехватить и удержать инициативу, не дожидаясь сильных морозов. Поэтому не исключено, что россияне попытаются вести активные наступательные действия вне зависимости от погодных условий, как в зимнюю кампанию 2022-2023 годов.

Как ранее сообщал Телеграф, наступательные действия российских оккупантов продолжаются на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Последний остается очень важным для захватчиков.

УГУР считают, что Россия не сможет воевать против Украины до 2026 года. Горизонт планирования Москвы ограничен 2025 годом.

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