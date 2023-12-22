ISW: Россия усилит наступательные действия в Украине в начале 2024 года

Россия планирует серию наступлений зимой, когда ударят морозы, однако погода может разрушить эти планы.

Российские террористы обязательно усилят наступательные операции на фронте в начале 2024 года, когда зимние погодные условия будут более благоприятны для ведения механизированной маневренной войны, а не наступления "пехотными валами". Вероятно, это произойдет в январе-феврале 2024 года.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 21 декабря со ссылкой на заявление координатора Совета национальной безопасности США Джона Кирби. Аналитики отмечают, что с учетом опыта войны минувшей зимой можно согласиться с такой оценкой.

"Сезон осенней грязи усложняет наземное маневрирование как украинских, так и российских сил с 2014 года, но периоды длительных негативных температур, которые обычно начинаются в конце декабря, замораживают землю и позволяют бронетехнике передвигаться легче, чем в грязные осенние и весенние месяцы", – сказано в отчете.

Впрочем, российские планы может разрушить изменчивость погоды в Украине. Предстоящий период морозов может наступить гораздо позже, оставляя террористам меньше времени, или вообще не наступить, если зима в районе театра боевых действий будет достаточно мягкой.

Российские террористы со всем тем начали активные наступательные операции в восточной Украине в период, когда погодные условия самые сложные – в российских штабах слишком сильно стремились перехватить и удержать инициативу, не дожидаясь сильных морозов. Поэтому не исключено, что россияне попытаются вести активные наступательные действия вне зависимости от погодных условий, как в зимнюю кампанию 2022-2023 годов.

Как ранее сообщал Телеграф, наступательные действия российских оккупантов продолжаются на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Последний остается очень важным для захватчиков.

УГУР считают, что Россия не сможет воевать против Украины до 2026 года. Горизонт планирования Москвы ограничен 2025 годом.