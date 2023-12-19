Будет существенный сдвиг, но не в лучшую сторону: президент Чехии дал прогноз для Украины на 2024 год

В следующем году пройдет серия очень важных выборов

В 2024 году произойдут выборы в России и США, после которых в российско-украинской войне произойдут "сдвиги не в лучшую сторону" для Украины и ее союзников.

Как рассказал в интервью Seznam Správy президент Чехии Петр Павел, очевидно, что российский диктатор Владимир Путин победит на выборах и надеется, что в США ко власти придет Дональд Трамп.

По его словам, Путин считает, что Россия находится в числе сильных этого мира, которые вправе диктовать повестку дня, а остальным следует подстраиваться под их желания. Павел отметил, что это должно быть предупреждением для европейских стран.

"Со стороны Владимира Путина есть ожидание, что в случае успеха Дональда Трампа он сможет договориться с ним независимо от того, что по этому поводу думают Украина или остальная Европа, после чего можно будет достичь какого-то компромисса. Это теоретически вернет Россию в статус ключевого игрока, и другим придется как-то с этим мириться", — сказал он.

По словам президента Чехии, в следующем году может произойти "существенный сдвиг", который будет не в лучшую сторону. При этом он считает, что это непременно скажется на то, как будут идти дела на поле боя в Украине.

Вместе с тем, он отметил, что ситуация усугубляется и тем, что война Израиля против ХАМАС еще не дошла до своего завершения. Павел опасается, что если антиизраильские настроения на Ближнем Востоке усилятся, то Европу может ждать новая волна терактов.

Напомним, нардеп от партии "Слуга Народа" Александр Мережко в комментарии "Телеграфу" рассказал, действительно ли украинцам стоит бояться возвращения Трампа на пост президента США.