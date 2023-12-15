Россия готовится воевать весь 2024 год: в ГУР рассказали о планах врага

Россия по-прежнему надеется дождаться момента, когда союзники устанут помогать Украине

В ГУР считают, что Россия не сможет воевать против Украины до 2026 года. Горизонт планирования Москвы ограничен 2025 годом.

Об этом заявили представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк и военный эксперт Александр Мусиенко, передает "РБК-Украина". По их словам, оккупанты однозначно намерены воевать весь 2024 год и для этого ставят страну на военные рельсы.

Черняк уверяет, что часть российской элиты не хочет войны, но это не означает, что она скоро закончится.

"Россияне активно перестраивают экономику, ставят ее на военные рельсы, переводят всю страну на военное положение, прилагают максимум усилий, чтобы добиться какого-либо результата. Все это вместе с кремлевской агрессивной риторикой говорит о том, что россияне не готовы останавливать войну", — отметил Черняк.

В то же время Мусиенко отметил, что разработать план войны россияне могут максимум до 2025 года. В следующем году Путин планирует дождаться момента, когда ослабнет помощь Запада, чтобы заставить Украины пойти на уступки. Стратегия россиян выглядит так:

война должна идти на территории Украины;

концентрация на контроле оккупированных территорий;

локальные наступательные действия, которые могут обеспечить только тактические преимущества.

Это все позволит сдержать ВСУ и не дать им пойти в новое наступление. А это именно то, что нужно врагу.

"Собственно, под эту стратегию они готовят свое обеспечение и свои силы. А дальше будут действовать исходя из того, какой будет внешнеполитическая конъюнктура, чем завершатся выборы президента США, насколько устойчивой будет поддержка со стороны Северной Кореи, Ирана и, возможно, Китая. И от этого отталкиваться в отношении военных действий. Конечно, глобально россияне готовы были бы продвинуться дальше и оккупировать еще больше территорий. Но для этого им нужно время, чтобы восстановиться", — добавил эксперт.

В то же время глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия не планирует воевать с Украиной в 2025 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Россия готовится воевать в Карпатах. Депутат Госдумы заявил, что нужно "работать до победы".