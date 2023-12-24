Оккупанты обстреляли центр Херсона: есть погибшие и раненые (фото)

В настоящий момент уже появились фото с места событий

В ночь на 24 декабря армия РФ в очередной раз обстреляла центр Херсона. По удар попали жилые дома.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его данным, из-за попадания артиллерийского снаряда в многоквартирный дом пострадала семья. На месте погибли 87-летний мужчина и его жена.

Еще один 54 местный житель получил ранение ноги и контузию. Он отказался от госпитализации.

"Также в Центральном районе города при разборе завалов спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Его личность устанавливается", — говорится в сообщении.

В настоящий момент уже появились фото с места событий. Их опубликовал глава городской администрации Херсона.

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 23 декабря российские оккупанты совершили массовый обстрел Херсона, из-за чего в городе в нескольких местах начался пожар.

Также мы сообщали о том, что россияне обстреляли ТЭС в Донецкой области и травмировали энергетиков.