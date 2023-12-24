"Мясные штурмы" продолжаются: в ВСУ озвучили потери оккупантов за неделю

Неделя запомнится не только уничтожением трех боевых самолетов врага

Российская армия продолжает нести огромные потери в Украине. С 18 по 24 декабря 2023 года враг потерял примерно 7120 солдат и 927 единиц военной техники и вооружения.

За последнюю неделю Вооруженные силы РФ лишились 119 танков и 196 боевых бронированных машин. Об этом первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк написал в Телеграм-канале.

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Украинские защитники также уничтожили 3 самолета противника. Напомним, что речь идет об истребителях Су-34, которые были сбиты на южном направлении 22 декабря. За неделю также были уничтожены 126 вражеских беспилотников и 4 ракеты.

Потери РФ с 18 по 24 декабря

Мобилизация в России

Страна-агрессор продолжает пополнять ряды армии. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов ранее заявил, что России удается мобилизировать каждый месяц от 20 тысяч человек.

Военных набирают разными способами. По плану продолжается мобилизация срочников. Пополняют армию также через рекрутинг. Причем преимущественно это заключенные, должники и неблагонадежные категории населения, которых привлекают, предлагая финансовое вознаграждение. Бывших военнослужащих нередко заставляют подписать контракт, угрожая уголовным преследованием.

"Когда вроде бы вызывают на сверку в военкомат, кладут контракт, и в принципе назад человек не выходит, иначе ему угрожают уже уголовным преследованием или другими проблемами в жизни. И вот так часть оказывается на фронте", — объяснил Юсов.

На данный момент у врага нет нехватки человеческого ресурса, хотя по подсчетам Министерства обороны Эстонии Россия уже не успевает качественно подготовить нужное количество военных. Это значит, что вражеская армия деградирует. Для истощения ВС РФ достаточно терять по 50 тысяч солдат каждые полгода, а в Украине получают тяжелые ранения или погибают порядка 95 тыс. оккупантов.

Но даже если сейчас враг остро не чувствует потерь личного состава, с техникой дело обстоит иначе. Россия не успевает ее воспроизводить. Чего только стоят врагу потери самолетов Су-34 в Украине, о чем ранее писал "Телеграф".