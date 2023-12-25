В Украине могут запретить Telegram? В Раде назвали претензии СБУ к мессенджеру

Война подталкивает к запретам

В украинских спецслужбах и Верховной Раде идет дискуссия по поводу запрета в стране мессенджера Telegram. Об этом в интервью "Телеграфу" заявил глава парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин.

По словам политика, в спецслужбах поддерживают самый простой вариант – запрет, но конкретных претензий к самому мессенджеру СБУ не высказывала.

"Выражала претензии к анонимным каналам . А специфика работы самой сети – она не предусматривает верификацию канала. То есть у них таких требований нет. Если же угроза действительно высока и у СБУ есть все основания об этом говорить, то могут быть инициированы запреты Telegram", — пояснил Юрчишин.

В то же время нардеп заверил, что быстрый путь запрета даст определенный результат, но тогда будет потеряно очень много оперативных механизмов, которые уже сейчас предоставляет Telegram.

"Telegram сейчас часто выполняет задачу оперативного информирования там, где государство не очень справляется. Те же сообщения об опасностях, оперативном реагировании прессслужб и т.д. Поэтому мы можем пойти либо путем запретов, и война к этому подталкивает, либо здесь вопрос к повышению стандартов медиа — мы не берем неверифицированные источники. Ну и плюс вопрос медиаграмотности", — резюмировал Ярослав Юрчишин.

Полный текст интервью с Ярославом Юрчишиным читайте на сайте "Телеграф" во вторник, 26 декабря, утром.