Россияне снова перенесли дедлайн захвата Авдеевки: к какому событию хотят успеть

Оккупанты пытаются выполнить приказ президента РФ

Российская армия вновь перенесла дедлайн для захвата Авдеевки, поэтому так активно штурмуют позиции ВСУ, которые недавно получили подкрепление. Оккупанты до сих пор пытаются взять город до 1 января, но если им это не удастся, то следующий дедлайн будет 15 марта 2024 года.

Враг пытается захватить Авдеевку, чтобы выполнить приказ, а не из-за того, что у города важное военное и стратегическое значение. Об этом майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал в эфире "Эспрессо".

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"Ранее армии РФ была поставлена задача захватить Авдеевку до 14 декабря, затем был следующий дедлайн до 1 января. А если не удастся, то россияне уже готовы на еще один дедлайн — это уже к 15 марта, когда будут проходить выборы президента РФ", — сказал Гетьман.

Что касается украинской армии, то пока у нее есть ресурсы для обороны города. При необходимости, готов план выхода войск из Авдеевки. Но пока нет уверенности, что врагу удастся взять город в кольцо. В любом случае, это не повлияет на всю линию восточного фронта, подчеркивает Гетьман.

При каких условиях враг захватит Авдеевку

У России большой человеческий ресурс, ведь ей удается регулярно пополнять армию на 20 тысяч солдат и более. Поэтому резервов у нее хватает, как и возможностей отправить еще больше военнослужащих на Авдеевское направление.

Ситуация на Авдеевком направлении, карта на 25 декабря

Военный эксперт Михаил Жирохов рассказал, что из-за погодных условий враг делает ставку на малые пехотные группы, которые уже показывают результат. Артиллерия и беспилотники используются гораздо реже из-за снижения эффективности. Но ситуацию он не называет критической. Дальнейшее развитие событий зависит от принятия политического решения.

Ранее дедлайны оккупантов по захвату Авдеевки до 1 января 2024 года прокомментировал генерал армии Николай Маломуж. Он уверен, что россиянам это не удастся. На данном направлении у ВСУ мощные позиции в плане защитных возможностей. Маломуж утверждал, что вопрос захвата Авдеевки лично контролирует Путин. В России считают, что если возьмут этот город, то смогут снизить риски для временно оккупированного Донецка.

"Телеграф" ранее писал о сценариях на случай, если Украина останется без помощи Запада. Свое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.