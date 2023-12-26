На главу "Энергоатома" написали заявление в НАБУ: нардепы обещают новые скандальные сведения

Заявление подается депутатами партии "Голос"

Народные депутаты Украины подают заявление в НАБУ и НАПК на президента украинского государственного предприятия "НАЭК Энергоатом" Петра Котина, у тещи которого журналисты нашли дорогущее имущество. В основу заявления легли данные расследования журналистов и не только.

Об этом сообщил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. По его словам заявление подается им и его однопартийцами.

"В основу заявления положили данные из сюжета "Схем"… но еще и дополнительную информацию, которая не освещалась еще в публичном пространстве, но уверен, будет очень полезна для наших антикоррупционных органов)", — говорит он.

Напомним, что журналисты "Схем" нашли у 70-летней тещи Котина двухэтажное здание в 288 кв. м и земельный участок с выходом к озеру за 7 миллионов гривен. И это все во время войны. При том, что в этом населенном пункте аналогичный дом с участком чуть большей площади и без выхода к воде продавали за 13 млн. грн. (350 тыс. долларов США). Но даже в этом случае официальные доходы родственницы президента "Энергоатома" не разрешали такую ценную покупку.

Ранее "Телеграф" писал, что три четверти уголовных дел против бизнеса "зависают" с целью коррупционного давления.