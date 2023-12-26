На главу "Енергоатому" написали заяву до НАБУ: нардепи обіцяють нові скандальні відомості
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Заява подається депутатами партії "Голос"
Народні депутати України подають заяву до НАБУ та НАЗК на президента українського державного підприємства "НАЕК Енергоатом" Петра Котіна, біля тещі якого журналісти знайшли дороге майно. В основу заяви лягли дані розслідування журналістів і не лише.
Про це повідомив депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк. За його словами, заява подається ним і його однопартійцями.
"В основу заяви поклали дані з сюжету "Схем"….але ще і додаткову інформацію, яка не висвітлювалась ще у публічному просторі, але впевнений, буде дуже корисна для наших антикорупційних органів)", — говорить він.
Нагадаємо, що журналісти "Схем" знайшли у 70-річної тещі Котина двоповерховий будинок у 288 кв. м та земельну ділянку з виходом до озера за 7 мільйонів гривень. І це все під час війни. При тому, що у цьому населеному пункті аналогічний будинок із ділянкою трохи більшої площі та без виходу до води продавали за 13 млн. грн. (350 тис. доларів). Але навіть у цьому випадку офіційні доходи родички президента "Енергоатому" не дозволяли такої цінної покупки.
Раніше "Телеграф" писав, що три чверті кримінальних справ проти бізнесу "зависають" з метою корупційного тиску.