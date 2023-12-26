На главу "Енергоатому" написали заяву до НАБУ: нардепи обіцяють нові скандальні відомості

Заява подається депутатами партії "Голос"

Народні депутати України подають заяву до НАБУ та НАЗК на президента українського державного підприємства "НАЕК Енергоатом" Петра Котіна, біля тещі якого журналісти знайшли дороге майно. В основу заяви лягли дані розслідування журналістів і не лише.

Про це повідомив депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк. За його словами, заява подається ним і його однопартійцями.

"В основу заяви поклали дані з сюжету "Схем"….але ще і додаткову інформацію, яка не висвітлювалась ще у публічному просторі, але впевнений, буде дуже корисна для наших антикорупційних органів)", — говорить він.

Нагадаємо, що журналісти "Схем" знайшли у 70-річної тещі Котина двоповерховий будинок у 288 кв. м та земельну ділянку з виходом до озера за 7 мільйонів гривень. І це все під час війни. При тому, що у цьому населеному пункті аналогічний будинок із ділянкою трохи більшої площі та без виходу до води продавали за 13 млн. грн. (350 тис. доларів). Але навіть у цьому випадку офіційні доходи родички президента "Енергоатому" не дозволяли такої цінної покупки.

Раніше "Телеграф" писав, що три чверті кримінальних справ проти бізнесу "зависають" з метою корупційного тиску.