Зеленский назначил новых глав Донецкой и Ровенской ОВА: что о них известно

Указы подписаны и опубликованы на сайте президента

Президент Украины Владимир Зеленский сделал новые кадровые перестановки. Он назначил новых глав Ровенской и Донецкой областных военных администраций.

Соответствующие указы №857/2023 и №858/2023 подписаны и опубликованы на сайте президента. Новым председателем Ровенской ОГА стал бывший руководитель районной госадминистрации, депутат облсовета Александр Коваль. Он занял место Виталия Коваля, возглавившего Фонд госимущества Украины.

"Назначить Коваля Александра Сергеевича главой Ровенской областной государственной администрации", — говорится в указе.

Главой Донецкой областной государственной администрации Зеленский назначил Вадима Филашкина. Он с 2019 года работал замом председателя Донецкой ОГА.

Что известно об Александре Ковале

Родился 12 октября 1987 года в городе Костополь. В 2004 году окончил Костопольскую общеобразовательную школу – комплекс I-III ступеней №6.

Высшее образование получал вв Национальном университете водного хозяйства и природопользования по специальности "Экология и охрана окружающей среды" (2009).

С декабря 2019 по декабрь 2020 возглавлял Костопольскую районную государственную администрацию.

В течение декабря 2020 – марта 2021 – первый заместитель городского головы Костопольского городского совета.

5 марта 2021 был назначен председателем Ровенской районной государственной администрации.

Александр Коваль

Что известно о Вадиме Филашкине

Родился 14 июня 1975 г. в с. Арбузинка Арбузинский район, Николаевская область.

Высшее образование получал в Николаевском государственном педагогическом университете по специальности "Педагогика и методика среднего образования. Физическая культура и допризывная подготовка. Затем в 2008 году получил образование юриста в Киевском национальном университете внутренних дел.

С ноября 2015 по август 2016 был заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области;

С февраля 2019 года является заместителем председателя Донецкой облгосадминистрации.

Вадим Филашкин

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 7 декабря Владимир Зеленский снял с должности своего представителя в Верховной Раде, народного депутат Федора Вениславского.