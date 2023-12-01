Вместо Щиголя: Кабмин назначил новым главой Госспецсвязи офицера ТрО, что о нем известно

Служба получила руководителя, который с оружием в руках защищал Украину

После увольнения главы Госспецсвязи Юрия Щиголя, который проходит по делу о завладении государственных средств, Кабмин назначил ему замену. Отныне эту должность будет занимать Юрий Мироненко.

"Телеграф" рассказывает о том, что известно о новом руководителе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Юрий Мироненко

Сначала полномасштабного вторжения россиян помогал защищать Украину в составе 112 бригады теробороны Киева (офицер);

позже он стал заместителем начальника штаба 129 батальона 112 бригады;

еще позже возглавил отдел по работе с добровольческими формированиями территориальных громад 112 бригады;

награжден нагрудным знаком Серебряный крест;

до войны занимал руководящие должности в структурных подразделениях ПРАВЭКС БАНК, UKRSIBBANK BNP Paribas Group и т.д.;

с 2008 по 2010 год был финансовым директором Концерна Стирол, который занимается производством удобрений и азотных соединений;

с 2010 по 2015 год занимал должность генерального директора ООО "Даймонд Сфир Груп", которое вело деятельность в сфере IT, логистики, строительства, аграрного хозяйства и т.д.

Стоит отметить, что помимо данного назначения 1 декабря в Украине произошел еще целый ряд кадровых перестановок:

Александр Семирга — на должность первого заместителя главы Государственной таможенной службы Украины;

Виталий Половенко — на должность заместителя министра обороны Украины.

Напомним, что 20 ноября 2023 года НАБУ и САП разоблачило бывшее руководство Государственной службы специальной связи в завладении государственными средствами более чем на 62 млн гривен. В СИЗО уже отправили экс-руководителя Щиголя, а также его заместителя Виктора Жору.