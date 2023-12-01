Замість Щиголя: Кабмін призначив новим головою Держспецзв'язку офіцера ТрО, що про нього відомо

Служба отримала керівника, котрий зі зброєю в руках захищав Україну

Після звільнення голови Держспецзв’язку Юрія Щиголя, який проходить у справі про заволодіння державними коштами, Кабмін призначив йому заміну. Відтепер цю посаду обійматиме Юрій Мироненко.

"Телеграф" розповідає про те, що відомо про нового керівника Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Юрій Мироненко

Спочатку повномасштабне вторгнення росіян допомагав захищати Україну у складі 112 бригади тероборони Києва (офіцер);

пізніше він став заступником начальника штабу 129 батальйону 112 бригади;

ще пізніше очолив відділ роботи з добровольчими формуваннями територіальних громад 112 бригади;

нагороджений нагрудним знаком Срібний хрест;

до війни обіймав керівні посади у структурних підрозділах ПРАВЕКС БАНК, UKRSIBBANK BNP Paribas Group тощо;

з 2008 по 2010 рік був фінансовим директором Концерну Стирол, який займається виробництвом добрив та азотних сполук;

з 2010 до 2015 року обіймав посаду генерального директора ТОВ "Даймонд Сфір Груп", яке вело діяльність у сфері IT, логістики, будівництва, аграрного господарства тощо.

Крім цього призначення 1 грудня в Україні відбулася ще ціла низка кадрових перестановок:

Олександр Семирга – призначений на посаду першого заступника голови Державної митної служби України;

Віталій Половенко – призначений на посаду заступника міністра оборони України.

Нагадаємо, що 20 листопада 2023 року НАБУ та САП викрило колишнє керівництво Державної служби спеціального зв’язку у заволодінні державними коштами на понад 62 млн гривень. У СІЗО вже відправили екс-керівника Щиголя, а також його заступника Віктора Жору.