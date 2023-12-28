Зеленський призначив нових голів Донецької та Рівненської ОВА: що про них відомо

Укази підписано та опубліковано на сайті президента

Президент України Володимир Зеленський зробив нові кадрові перестановки. Він призначив нових голів Рівненської та Донецької обласних військових адміністрацій.

Відповідні укази №857/2023 та №858/2023 підписані та опубліковані на сайті президента. Новим головою Рівненської ОДА став колишній керівник районної держадміністрації, депутат облради Олександр Коваль. Він посів місце Віталія Коваля, котрий очолив Фонд держмайна України.

"Призначити Коваля Олександра Сергійовича головою Рівненської обласної державної адміністрації", — йдеться в указі.

Головою Донецької обласної державної адміністрації Зеленський призначив Вадима Філашкіна. Він із 2019 року працював заступником голови Донецької ОДА.

Що відомо про Олександра Коваля

Народився 12 жовтня 1987 року у місті Костопіль. У 2004 році закінчив Костопільську загальноосвітню школу – комплекс І-ІІІ ступенів №6.

Вищу освіту отримував у Національному університеті водного господарства та природокористування за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища" (2009).

З грудня 2019 року по грудень 2020 року очолював Костопільську районну державну адміністрацію.

Протягом грудня 2020 – березня 2021 року – перший заступник міського голови Костопільської міської ради.

5 березня 2021 року був призначений головою Рівненської районної державної адміністрації.

Олександр Коваль

Що відомо про Вадима Філашкіна

Народився 14 червня 1975 р. у с. Арбузинка Арбузинський район, Миколаївська область.

Вищу освіту здобував у Миколаївському державному педагогічному університеті за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти. Фізична культура та допризовна підготовка. Потім у 2008 році здобув освіту юриста у Київському національному університеті внутрішніх справ.

З листопада 2015 року по серпень 2016 року був заступником начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області;

Із лютого 2019 року є заступником голови Донецької облдержадміністрації.

Вадим Філашкін

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 7 грудня Володимир Зеленський зняв з посади свого представника у Верховній Раді, народного депутата Федора Вениславського.