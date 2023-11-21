Призначено нового голову Фонду держмайна України: що про нього відомо

Він один із "найдавніших" голів областей в Україні

У вівторок, 21 листопада, Верховна Рада підтримала призначення Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України. Раніше він очолював Рівненську ОВА.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Призначення Коваля підтримали 279 нардепів.

Нагадаємо, до вересня Фондом державного майна керував Рустем Умєров. З цієї посади він перейшов на пост міністра оборони.

Віталій Коваль вже понад 4 роки очолює Рівненську ОВА. На цю посаду його було призначено ще у вересні 2019 року. Також він є депутатом Рівненської міськради від "Слуги народу".

Коваль за першою освітою є магістром банківської справи (Тернопільська академія народного господарства). У 2004-2006 роках він працював у кредитному департаменті державного Укргазбанку. Пізніше став співзасновником кількох підприємств аграрної, транспортної та будівельної галузей: ТОВ "Атлант-транс", ТОВ "Інвесттрейдсервіс", ТОВ "РГС-Логістікгруп", ТОВ "ВВВ Монтаж" та ТОВ "Санако".

У 2017 році Коваль отримав ступінь МВА (вищий кваліфікаційний рівень у менеджменті). Він навчався у Львівській бізнесовій школі Українського католицького університету (УКУ).

Віталію Ковалю 42 роки. Він одружений та має двох доньок. Захоплюється спортом: є кандидатом у майстри спорту з греко-римської боротьби. Щобільше, він очолює обласну федерацію греко-римської боротьби, є першим віцепрезидентом національної федерації та членом Національного олімпійського комітету.

Як повідомляв "Телеграф", днями президент України Володимир Зеленський за поданням міністра оборони змінив командувача Медичних сил ЗСУ. Замість генерал-майора Тетяни Остащенко цю посаду тепер обіймає генерал-майор Анатолій Казмірчук.