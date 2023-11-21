Назначен новый глава Фонда госимущества Украины: что о нем известно

Он один из самых "давних" глав областей в Украине

Во вторник, 21 ноября, Верховная Рада поддержала назначение Виталия Коваля на должность Председателя Фонда государственного имущества Украины. Ранее он возглавлял Ровенскую ОВА.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Назначение Коваля поддержали 279 нардепов.

Напомним, до сентября Фондом государственного имущества руководил Рустем Умеров. С этой должности он перешел на пост министра обороны.

Виталий Коваль уже более 4 лет возглавляет Ровенскую ОВА. На эту должность он был назначен еще в сентябре 2019 года. Также он является депутатом Ровенского горсовета от "Слуги народа".

Коваль по первому образованию является магистром банковского дела (Тернопольская академия народного хозяйства). В 2004-2006 годах он работал в кредитном департаменте государственного Укргазбанка. Позднее стал соучредителем нескольких предприятий аграрной, транспортной и строительной отраслей: ООО "Атлант-транс", ООО "Инвесттрейдсервис", ООО "РГС-Логистикгрупп", ООО "ВВВ Монтаж" и ООО "Санако".

В 2017 году Коваль получил степень MBA (высший квалификационный уровень в менеджменте). Он учился во Львовской бизнес-школе Украинского католического университета (УКУ).

Виталию Ковалю 42 года. Он женат и имеет двух дочерей. Увлекается спортом: является кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе. Более того, он возглавляет областную федерацию греко-римской борьбы, является первым вице-президентом национальной федерации и членом Национального олимпийского комитета.

Как сообщал "Телеграф", на днях президент Украины Владимир Зеленский по представлению министра обороны сменил командующего Медицинскими силами ВСУ. Вместо генерал-майора Татьяны Остащенко эту должность теперь занимает генерал-майор Анатолий Казмирчук.