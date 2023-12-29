Большинство из них посмертно: сколько воинов получили звание "Герой Украины" в 2023 году

Они мужественно защищали наше государство

В войне, которую Россия начала против Украины, героически сражаются наши воины. За подвиги и чрезвычайный героизм указом президента Украины им присвоено звание Героя Украины.

За 2023 год высшую государственную награду получили 142 человека, из которых 101 посмертно. Такие подсчеты сделал "Главком".

Владимир Зеленский в течение 2023 года отметил разными государственными наградами 29 842 защитников и защитниц, которые смело противостояли русскому нашествию и защищали нашу землю. Этот показатель меньше прошлогоднего, ведь в 2022 году было награждено 34 тысячи воинов.

Однако значительно возросло число бойцов, которые получили звание посмертно. В 2023 году это 11709 воинов против 5451 в 2022 году.

"Высшую государственную награду Герой Украины в этом году получили 142 человека, из них 101 — посмертно", — пишет "Главком".

Издание отмечает, что многие из удостоившихся этого звания до начала полномасштабного вторжения не имели отношения к военному делу. Однако это не помешало им героически оборонить Украину и народ.

Ранее "Телеграф" писал, что все, кому с начала войны было присвоено звание Героя Украины, получат собственное жилье. Также эта инициатива будет распространяться и на кавалеров ордена "Золотая Звезда".