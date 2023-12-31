Рождественское перемирие: как это было 100 лет назад и возможно ли оно с Россией?

В канун предрождественской недели недавние противники выходили из своих окопов, чтобы побрататься

На фоне длительных позиционных боев под Бахмутом, Авдеевкой и Марьинкой, а также массированных российских ракетных атак многие вспоминают Рождественское перемирие во время Первой мировой интересуясь: возможно ли подобное в предновогоднюю ночь?

Как это происходило во время самых больших вооруженных конфликтов и существует ли вероятность такого перемирия в условиях современной войны. Об этом "Телеграф" поговорил с украинским ученым и автором книги "История государственности украинской" Романом Пиняжко, который рассказал о серии кратковременных случаев прекращения боевых действий 1914 года.

Исторические прецеденты

По его словам, фронтовое братание — явление, распространенное во времена Первой мировой войны, описано в произведениях Эрнста Юнгера "В стальных грозах" или Эриха Марии Ремарка "На западном фронте без изменений".

— По окончании кампании 1914 года было понятно, что ни одна из воюющих сторон не смогла добиться решающего успеха в войне, а мировой конфликт только набирает новые размахи. Тогда среди солдат и офицерства начали нарастать идеи о "бессодержательности" борьбы. Тысячи солдат, погруженных в окопную мясорубку, отчаялись в шансах на мир, — говорит львовский исследователь истории.

Такие порабощенные народности, как украинцы, чехи, словаки или поляки, видели в этой борьбе возможность с помощью супердержав завоевать свою волю. Среди большинства воюющих сторон — как немцев, австрийцев, французов или британцев — понимание мировой мясорубки становилось все более призрачным.

— В октябре 1915 года на немецко-российском фронте (а в обеих армиях воевали поляки, балтийские немцы) началось явление "солдатского братания". Тогда воины с обеих сторон выходили из окопов и начинали вместе пьянствовать, петь, танцевать, трапезничать. Первые проявления этого феномена удавалось подавить уголовными методами. Однако к 1917 году это явление становилось все более массовым как на Западном фронте, так и на Восточном, — говорит Роман Пиняжко.

Как отмечает знаток истории, всплеск такого явления можно было заметить к концу 1916 года, а точнее на Рождество, когда у обеих противоборствующих сторон выпадало празднование. Как правило, солдаты вывешивали белые флажки и начинали колядовать на немецком, французском или английском языках. Позже выходили из окопов вместе с едой, спиртом или другими напитками и совместно праздновали. Солдаты даже играли между собой в футбол. Затем возвращались в окопы и последующие дни продолжали баталии.

— Самые частые братания проходили на Восточном фронте, даже есть фото братания воинов Легиона Украинских сечевых стрелков и солдат (очевидно украинцев) в составе российской армии, — утверждает автор книги "История государственности украинской"

Пасхальные братания между УСС и украинцами из русской армии. Фотография 1916 года

Во время перезахоронений на поле боя украинские воины с обеих сторон фронта часто находили у погибших "русских" солдат, кубанских казаков и "австрийских" солдат книжечки Шевченковского "Кобзаря". Подобные находки во враждебных вещах начисто меняли сознание украинских воинов. Они начинали сознавать, что воюют с братьями за чужие интересы.

Такие тенденции привели к массовым случаям бунта и дезертирства. В частности, летом 1917 года во французской и русской армиях наиболее эффективным способом борьбы с беспорядками оказалась ротация. Французских солдат с германского фронта перебрасывали на австро-венгерский участок и наоборот. А вот в русской армии это привело к перевороту в ноябре 1917 и Гражданской войны.

— Подобные примеры братания можно упомянуть и в ноябрьских боях во Львове в 1918 году. Тогда были случаи, когда украинские и польские солдаты объявляли несколькочасовое перемирие и выходили из-за баррикад. Сначала угощались, а потом возвращались на свои позиции и вели бой, — заключает Роман Пиняжко.

Российское предложение или провокация

В нынешней ситуации любые предложения России приостановить огонь — не шанс на мир, а очередная провокация и попытка найти кислород. В прошлом году диктатор РФ Владимир Путин внезапно отдал приказ прекратить огонь на Рождество по юлианскому календарю. Ввести режим тишины предлагали с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это предложение со стороны страны-агрессора лицемерием. "Россия должна покинуть оккупированные территории. Только тогда у нее начнется "временное перемирие", — сказал представитель Банковой.

Американский аналитический центр ISW предполагает, что российский лидер может добиваться прекращения огня только для того, чтобы оккупационные силы могли восстановиться и передислоцироваться для возобновления наступательных операций на важных участках фронта.

Договориться с теми, кто пренебрегает человеческими ценностями и ведет тотальную войну на уничтожение, может быть невозможно. Так что Рождественское перемирие, состоявшееся более 100 лет назад, следует воспринимать как добрую легенду с древности.