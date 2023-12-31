"Куда катится мир": России в ООН устроили дружескую "фотосессию" после атаки на Украину (видео)

В зале заседаний было немноголюдно

После удара по Белгороду Россия демонстративно созвала Совбез ООН. Там осудили нападения на города и села, как в Украине, так и РФ и даже нашли время, чтобы пофоткаться с представителем страны-агрессора.

Это можно было увидеть во время трансляции мероприятия на официальном канале ООН на YouTube. На ней, к слову, также было видно, в зале заседаний было немноголюдно. Некотором журналистам даже показалось, что представитель РФ Небензя "говорил с пустотой".

Также на заседании прозвучали уже заезженные циничные бредни от россиян по поводу войны: "Мы начали спецоперацию, чтобы остановить то, что киевский режим делал в Донбассе". И последних ударов по Украине: дескать в отличие от Украины РФ якобы не выбирает мирных граждан в качестве цели.

Особо цинично это заявление выглядит на фоне последней атаки оккупантов, которая стала самой масштабной за всю войну. За пять часов террористы запустили почти 160 средств воздушного поражения. Целями как раз таки стали частные дома, торговые центры, роддом и другая гражданская инфраструктура Украины. Счет погибших и раненых идет на десятки. А в это же время атака Украины, на которую РФ сейчас жалуется всему миру, была как раз таки по военным объектам и лишь по вине российской ПВО (это признали в самой РФ) в Белгороде погибли мирные люди.

В ответ на это все, к слову, во Франции дали понять России, что она сама является виновником того, что произошло.

"Россия должна измерять цену этого конфликта для самой себя", – сказал представитель Франции.

В Британии того же мнения:

"Если Россия хочет, чтобы кого-то обвинили в гибели россиян в этой войне, следует начинать с Путина. Президент Путин несет ответственность за отправку многих тысяч российских военнослужащих на бессмысленную смерть".

Координатор постоянного представительства Великобритании при ООН Том Фиппс также отметил, что Россия, не сумев победить Украину в военном отношении, перешла к "неизбирательным нападениям на гражданское население".

США же выразили поддержку Украине и заявили, что "российская делегация должна призвать свою столицу к действиям, а не этот совет". А пока этого не случится, "США продолжат поддерживать Украину в ее усилиях по обороне".

В Украине же еще "добавили сверху", что "России надо готовиться к ответственности и компенсациям".

Впрочем, помощник Генсека ООН Халед Хиари заявил, что организация осуждает нападения на города и села в Украине и России.

"Мы однозначно осуждаем все нападения на города и деревни как в Украине, так и в Российской Федерации", — сказал он.

Также Хиари отметил, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру неприемлемы и должны прекратиться немедленно.

А после заседания часть делегатов еще и решила сфотографироваться с представителем страны-террориста Василием Небензей.

Украинцы уже отреагировали на дружескую "фотосессию" с агрессором.

Напомним, ранее мы писали о том, что 29 декабря россияне атаковали несколько украинских городов, выпустив более сотни ракет разных типов. Общее количество пострадавших в результате атаки на Днепр, Киев, Запорожье, Львов, Одессу, Сумскую и Черкасскую области 159 человек, среди которых 39 погибших.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что генерал-лейтенант ВСУ оценил массированную атаку на Украину. Он считает, что таким образом Путин пытается повлиять на морально-психологическое состояние украинцев.