Звонков были тысячи: сколько россиян сдались в плен через проект "Хочу жить", озвучена цифра

Было зафиксировано две вспышки активности обращений на горячую линию

К концу 2023 года в украинский плен через горячую линию проекта "Хочу жить" сдались более 220 российских военных. На рассмотрении находится еще тысяча дел.

Горячую линию открыли в сентябре 2022 года после того, как российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Тогда она пользовалась большим спросом. Звонков от россиян было больше колтичество. Менее чем через месяц была совершена первая успешная сдача в плен. С того времени в неделю сдается в плен около трех российских солдат. Об этом рассказал представитель отдела по делам военнопленных Главного управления разведки Минобороны Украины Виталий Матвиенко в интервью Financial Times

За все время проекта на горячую линию поступило более 26 тысяч звонков, в том числе через чат-бот в мессенджере Telegram. В целом сайт посетили 48 млн раз, из них 46 млн — из РФ.

На горячей линии работаю военные психологи и аналитики. Там ежедневно и круглосуточно принимают обращения 10 операторов из секретного центра в Киеве.

Матвиенко подчеркнул, что один из всплесков звонков от военных РФ был зафиксирован в ноябре 2022 года. Это было после освобождения Херсона. Несколько российских солдат, которые были брошены на своих позициях, обратились на горячую линию и проявили желание сдаться. Еще один всплеск активности был весной 2023 года.

"В марте 2023 года мы получили почти 3 тысячи заявок. Это по сравнению с декабрем 2022 года, когда было 1500 заявок", — сказал Матвиенко.

Напомним, ранее представитель проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко рассказал "Телеграфу", каковы условия для сдавшихся в плен россиян и как в целом работает проект.