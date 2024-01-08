Война — день 684: ВСУ держат оборону, а россияне накапливают силы

Оперативно о главном за сутки

Ситуация на поле боя остается достаточно стабильной, а несмотря на многочисленные боестолкновения стороны практически не продвигаются. При этом, оккупанты наиболее активно пытаются атаковать позиции ВСУ на направлении Авдеевки, а также в Херсонской области. В Украине наблюдают то, что россияне продолжают накапливать силы для новых штурмов, однако не могут этому препятствовать из-за отсутствия превосходства в воздухе, которое могли бы завоевать самолеты F-16. На Западе также звучат мнения, что их прибытие в Украину может оказать серьезный эффект и даже дать возможность провести новое контрнаступление.

В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 8 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Пока нет угрозы БПЛА террористов, но не исключается повторный запуск российских беспилотников в течение ночи.

В соцсетях появилась информация, что погиб пилот истребителя МиГ-29 Владислава с позывным "Blue Helmet". Об этом среди прочих сообщил пилот Вадим "Karaya" Ворошилов.

00:00 В Одесской области во время атаки дронов были слышны взрывы, о прилетах не сообщалось.

Информацию за 5 января смотрите по ссылке: Война — день 681: бои на фронте продолжаются, участились "шахедные" атаки

О том, что происходило 6 января, читайте в материале: Война — день 682: россияне снова пускали беспилотники, фронт держится

Что было в Украине 7 января — читайте по ссылке: Война — день 683: оккупанты усиливают штурмы Купянска и обстреливают города