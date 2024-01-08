Украинцам на телефоны приходят опасные сообщения: о чем речь и как уберечься

Неосторожность может привести к потере личных данных и денег

Украинцам массово приходят SMS якобы от "Укрпочты", но на самом деле это новая схема мошенничества. В сообщении говорится, что посылка не может быть доставлена, ведь не указан номер дома, и поэтому нужно актуализировать информацию о доставке.

В этой же СМС-ке есть ссылки, на которые якобы следует перейти пользователю. На самом деле они ведут не на сайт "Укрпочты", а на ресурсы злоумышленников, сообщает "Телеграф".

Подозрительное сообщение якобы от "Укрпочты"

Подобные сообщения начали массово приходить украинцам в последние дни. Отметим, что их содержание может отличаться у разных пользователей. По неподтвержденным данным, за этой схемой стоят российские ботофермы.

Опасные SMS могут приходить якобы от государственных учреждений. Но все они будут содержать ссылки на сайты. Поэтому не стоит переходить по ним.

Пользуйтесь только официальными приложениями и сайтами. В противном случае злоумышленники могут завладеть конфиденциальной информацией и получить доступ к банкингу, а значит ― к вашим деньгам. Если данные были скомпрометированы, сразу же заблокируйте платежные карты и сообщите об этом в банк. В случае кражи средств обращайтесь в правоохранительные органы.

Ранее "Телеграф" писал о новой схеме мошенничества, о которой украинцев предупредили в киберполиции. Она тоже связана с получением СМС от известного почтового сервиса.