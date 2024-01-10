Война — день 686: россияне давят по всем направлениям, и продолжают обстрелы городов

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают атаковать Украину по всей линии фронта, уделяя особое внимание направлениям Авдеевки и Марьинки и по оценкам экспертов смогут держать темп еще в течение пары месяцев после чего инициатива вновь перейдет в руки ВСУ. При этом в Раде не считают, что победа Украины будет достигнута не за одну и даже не за две масштабные кампании, однако силы обороны готовы действовать ассиметрично, чтобы шаг за шагом приближать это событие.

В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 10 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне вечером обстреляли Харьков. Согласно сообщению главы ОВА, удар был нанесен ракетой С-300, информации о пострадавших не поступало.

Что было в Украине 7 января — читайте по ссылке: Война — день 683: оккупанты усиливают штурмы Купянска и обстреливают города

Информацию за 8 января смотрите по ссылке: Война — день 684: россияне снова устроили массированный ракетный террор Украины

О том, что происходило 9 января, читайте в материале: Война — день 685: бои замедлились из-за холодов, но российские обстрелы продолжаются