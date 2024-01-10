Харчишина заподозрили в вырубке заповедного леса

Сумма ущерба, причиненного окружающей среде самовольной рубкой, превышает 1 миллион гривен

Украинский певец Валерий Харчишин может быть причастен к рубке заповедного леса в Киевской области. Певец имел там дом, который сгорел в первые дни войны.

Об этом сообщил столичный активист Александр Соколенко. По его словам, служба государственной охраны НПП "Голосеевский" обнаружила незаконную рубку в Киевском лесничестве. Речь идет о 7 квартале.

В сообщении говорится, что рядом с местом рубки находится отчужденный участок национального парка, незаконно находящийся в собственности Валерия Харчишина. В начале 2022 года певец даже успел построить посреди леса дом, который сгорел в первые дни войны в результате обстрела.

Вырубленные деревья в Киевской области

Подсчитали ущерб, нанесенный лесу

"Опрошенные нами жители Гостомеля утверждают, что Харчишин решил отстроить свой дом и в то же время "почистить" лес вокруг аварийных деревьев", — пишет Соколенко.

Посреди леса разожгли костер

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, составлен протокол лесонарушения. Активист отметил, что по предварительным подсчетам, сумма ущерба, причиненного окружающей среде самовольной рубкой, превышает 1 миллион гривен

Певец Александр Харчишин пока не прокомментировал эту информацию.

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