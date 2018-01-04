Адвокат Ноздровськой проведет собственное расследование

Правозащитницу Ирину Ноздровскую, которую нашли мертвой в реке под Киевом, убили с особой жестокостью. Об этом дочь погибшей Анастасия Ноздровская рассказала в эфире ObozTV.

Телесных повреждений как таковых не было, не было синяков, ни удушья, ни изнасилования. Были только колото-резаные раны. Это такая ярость была, ненависть. Как человек может нанести себе столько ранений? Согласно экспертизе сначала была перерезана сонная артерия. Человек не может себе резать вены и наносить ранения после того, как перерезал сонную артерию. Не может ломать телефон и выбрасывать и т.д. – рассказала она.

Девушка также поделилась своей версией совершения преступления.

"У меня есть версия, что это Россошанский. Конечно, они не сделали это сами. Они подговорили своих друзей, или заказное это было убийство", – отметила дочь Ноздровской.

По словам Анастасии, ее бабушка до сих пор не знает о страшной смерти своей дочери Ирины.

"В первую очередь моей бабушке нужна психологическая поддержка. Она до сих пор не знает (об убийстве – прим. ред). Дедушка знает, но не все подробности. Я в семье единственный, кто в курсе всех этих нюансов. Бабушке мы говорим, что поиски продолжаются, что нашли не ее, что все стараются помочь. Но ей придется сказать, и я не знаю, как это сделать", – сказала она.

Адвокат убитой Ирины Ноздровской – Виталий Мацелюх заявляет, что инициировал с коллегами собственное расследование.

Он не спешит подтверждать версию активистов о том, что к убийству Ноздровськой могли быть причастны близкие люди Дмитрия Россошанского, который в 2015 году сбил сестру Ноздровськой – Светалану, и ответственности которого как раз и добивалась Ирина.

По словам Мацелюха, он и его коллеги инициировали собственное расследование с привлечением частных детективов, и его предварительные выводы позволяют предположить, что виновными в убийстве Ноздровськои могут быть не родственники Россошанского.

"Несмотря на то, что их поведение во время рассмотрения дела по ДТП, в котором погибла Светлана (Ноздровська, - прим. ред.), иначе как нечеловеческим назвать нельзя, может оказаться, что они не причастны к убийству", - отметил адвокат, добавив, что пока не может прокомментировать эту ситуацию подробнее.

Напомним, 1 января в Киевской области в реке нашли мертвой и раздетой Ирину Ноздровскую – сестру погибшей в резонансном ДТП Светланы Сапатинской. По данным экспертизы тела, Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.

Кроме того, дочь Ирины Ноздровской Анастасия рассказала, что лежала в больнице с сотрясением головного мозга после избиением друзьями Дмитрия Россошанского, который является виновником аварии, в которой погибла ее тетя.