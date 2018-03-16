Под Киевом жестоко убили пожилых супругов

В Ирпене вчера произошло двойное убийство - в одном из частных домов обнаружено тело хозяина и его жены с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщает полиция Киевской области.Сейчас полицейские столичной области проводят все необходимые оперативные мероприятия по установлению подозреваемого в убийстве двух жителей города Ирпень.

Так, обнаружили тела 81-летнего пенсионера и его 79-летней жены. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Ирпенского отдела полиции, кинологи, криминалисты, судебно-медицинский эксперт.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленно убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие. Ранее в Одесской области военный зарезал местного жителя.