Под Киевом жестоко убили пожилых супругов
Новости Украины: В Киевской области в Ирпене неизвестные убили семью пенсионеров.
В Ирпене вчера произошло двойное убийство - в одном из частных домов обнаружено тело хозяина и его жены с признаками насильственной смерти.
Об этом сообщает полиция Киевской области.Сейчас полицейские столичной области проводят все необходимые оперативные мероприятия по установлению подозреваемого в убийстве двух жителей города Ирпень.
Так, обнаружили тела 81-летнего пенсионера и его 79-летней жены. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Ирпенского отдела полиции, кинологи, криминалисты, судебно-медицинский эксперт.
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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленно убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие. Ранее в Одесской области военный зарезал местного жителя.