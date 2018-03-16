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Под Киевом жестоко убили пожилых супругов

По данному факту открыто уголовное производство
13:15 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: В Киевской области в Ирпене неизвестные убили семью пенсионеров.

В Ирпене вчера произошло двойное убийство - в одном из частных домов обнаружено тело хозяина и его жены с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщает полиция Киевской области.Сейчас полицейские столичной области проводят все необходимые оперативные мероприятия по установлению подозреваемого в убийстве двух жителей города Ирпень.

Так, обнаружили тела 81-летнего пенсионера и его 79-летней жены. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Ирпенского отдела полиции, кинологи, криминалисты, судебно-медицинский эксперт.

На Закарпатье подросток жестоко убил товарища

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленно убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие. Ранее в Одесской области военный зарезал местного жителя.

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Новости Украины, Киев, Полиция, Происшествие, Убийство.
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