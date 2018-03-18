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В Луганской области обесточены шахты: под землей 176 человек

Шахтеры
18:18 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Луганской области из-за обесточивания двух шахт под землей остаются горняки.

В Луганской области из-за обесточивания шахт "Золотое" и "Карбонит" остаются заблокированными под землей 176 горняков.

Об этом сообщается в Twitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

"В Луганской области, в связи с погодными условиями обесточены поселки Золотое и Карбонит, где на шахтах "Золотое" и "Карбонит" 176 человек заблокированы", - говорится в сообщении.

По информации МинВОТ, под землей на шахте "Карбонит" остаются 93 горняка, на шахте "Золотое" - 83.

Проводятся ремонтные работы по восстановлению электроснабжения.

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Новости Украины, Горняки, Луганск, Луганская область, МинВОТ, Шахта.
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