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В Луганской области обесточены шахты: под землей 176 человек
Новости Украины: В Луганской области из-за обесточивания двух шахт под землей остаются горняки.
В Луганской области из-за обесточивания шахт "Золотое" и "Карбонит" остаются заблокированными под землей 176 горняков.
Об этом сообщается в Twitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).
"В Луганской области, в связи с погодными условиями обесточены поселки Золотое и Карбонит, где на шахтах "Золотое" и "Карбонит" 176 человек заблокированы", - говорится в сообщении.
По информации МинВОТ, под землей на шахте "Карбонит" остаются 93 горняка, на шахте "Золотое" - 83.
Проводятся ремонтные работы по восстановлению электроснабжения.
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