В Луганской области обесточены шахты: под землей 176 человек

В Луганской области из-за обесточивания шахт "Золотое" и "Карбонит" остаются заблокированными под землей 176 горняков.

Об этом сообщается в Twitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

"В Луганской области, в связи с погодными условиями обесточены поселки Золотое и Карбонит, где на шахтах "Золотое" и "Карбонит" 176 человек заблокированы", - говорится в сообщении.

По информации МинВОТ, под землей на шахте "Карбонит" остаются 93 горняка, на шахте "Золотое" - 83.

Проводятся ремонтные работы по восстановлению электроснабжения.