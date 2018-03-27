Под Полтавой горит свалка

На территории Полтавской городской свалки твердых бытовых отходов в селе Макуховка возник пожар. Информация о возгорании поступила в 9.20 накануне, сообщили в ГСЧС во вторник, 27 марта.

Прибывшие на место пожарные установили, что мусор горит на площади в 200 квадратных метров.

Пожар локализовали в 12.00. По состоянию на 21.00 понедельника возгорание было ликвидировано на 150 квадратных метрах.

Работы по тушению пожара продолжаются, с огнем борются 13 спасателей с помощью трех единиц спецтехники.