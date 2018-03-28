ГПУ: Выявленная на Житомирщине техника не была военной

Выявленная в Новоград-Волынском районе Житомирской области военная техника, которая продавалась через интернет, не является военной и раньше была продана как избыточное имущество.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Преждевременно обнародованное СМИ утверждение, что эта техника является военной, не соответствует действительности. В действительности техника, о которой идет речь, не является боевой и вообще не является военной. Среди указанной техники 196 единиц демилитаризованной, из которых 93 - автомобили и тягачи, 98 - прицепы, кунги и цистерны, 4 единицы БТР и 1 - БРДМ. На изъятую технику в ходе досудебного расследования судом наложен арест", - отметил он.

Лысенко проинформировал, что 196 единиц техники были выявлены во время проведения обысков в рамках расследования уголовного дела относительно кражи нефтепродуктов из нефтепровода «Дружба». В этой связи Следственное управление Национальной полиции в Житомирской области начало уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191 УКУ.

На данный момент следствие находится на начальной стадии. На 17 единиц техники уже получены документы, договоры, которые подтверждают законность их отчуждения через уполномоченные государственные предприятия на протяжении 2013-2016 годов. Эта техника реализовывалась как избыточное имущество, и этим занимались уполномоченные предприятия, пояснил официальный представитель ГПУ.

Лысенко отметил, что реализация избыточной или отслуживщей сроки эксплуатации, транспортной техники из ВСУ или других военных формирований предусмотрена действующим законодательством, поскольку реализуется техника, которую экономически невыгодно восстанавливать.

В ходе досмотра отдельных единиц изъятой техники были установлены признаки уничтожения номеров узлов и агрегатов, в связи с чем для их восстановления и идентификации предназначена криминалистическая экспертиза.

"Проведенными досмотрами установлено, что около 30% техники, а именно 72 единицы, реализовывались Управлением учета избыточного военного имущества ВСУ коммерческим структурам через уполномоченное государственное предприятие. На данный момент продолжаются следственные действия, направленные на получение документов, которые должны подтвердить происхождение этой техники.

У владельца указанной техники, которым является частный предприниматель, уже изъяты договоры, доверенности и другие документы относительно покупки-продажи, из которых можно сделать вывод, что приобретение происходило на протяжении последних 6 - 8 лет. Как считает следствие, на данный момент нет оснований для задержания владельца", - написал Лысенко.

Он добавил, что сейчас нет информации, что выявленные отдельные единицы техники были завезены из зоны АТО.

В то же время следователи Нацполиции в Житомирской области проверяют обоснованность списания техники, определение ее оценочной стоимости и соблюдение порядка ее реализации. В случае, если докажуть ее приобретение незаконным способом, техника можеть быть конфискована в доход государства.

Ранее отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Житомирской области сообщил, что в Новоград-Волынском районе во время расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода работники правоохранительных органов разоблачили схему разворовывания спецтехники и транспортных средств, которые продавались через интернет. Среди выявленной техники - БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в т.ч. для транспортировки людей по суше и на воде. Также было изъято значительное количество запчастей к ней, аккумуляторные батареи, шины и другое.