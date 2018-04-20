"Перевозчик": в Украине началась проверка пассажирского транспорта

На Киевщине с 20 апреля началось проведение комплекса целевых мероприятий под условным названием "Перевозчик", целью которых является профилактика и снижение аварийности с участием пассажирского транспорта.

Об этом сообщает главное управление Национальной полиции Киевщины в Facebook.

"С 20 апреля в Киевской и других областях Украины началось проведение комплекса целевых мероприятий под условным названием "Перевозчик", целью которых является профилактика и снижение аварийности с участием пассажирского транспорта, соблюдение перевозчиками и водителями требований правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров", - говорится в сообщении.

Правоохранители будут проверять перевозчиков и состояние их транспортных средств, исправность аварийных выходов, а также расположение мест для сидения пассажиров. Также полицейские будут осуществлять проверку хранения транспортных средств по определенному месту их стоянки и организацию предрейсового контроля технического состояния автобусов.

Отмечается, что в случае выявления нарушений в сфере пассажирских перевозок нарушители будут привлечены к административной ответственности.