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"Перевозчик": в Украине началась проверка пассажирского транспорта

"Перевозчик"
22:13 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В Украине начали масштабную проверку пассажирского транспорта под условным названием "Перевозчик".

На Киевщине с 20 апреля началось проведение комплекса целевых мероприятий под условным названием "Перевозчик", целью которых является профилактика и снижение аварийности с участием пассажирского транспорта.

Об этом сообщает главное управление Национальной полиции Киевщины в Facebook.

"С 20 апреля в Киевской и других областях Украины началось проведение комплекса целевых мероприятий под условным названием "Перевозчик", целью которых является профилактика и снижение аварийности с участием пассажирского транспорта, соблюдение перевозчиками и водителями требований правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров", - говорится в сообщении.

Правоохранители будут проверять перевозчиков и состояние их транспортных средств, исправность аварийных выходов, а также расположение мест для сидения пассажиров. Также полицейские будут осуществлять проверку хранения транспортных средств по определенному месту их стоянки и организацию предрейсового контроля технического состояния автобусов.

Отмечается, что в случае выявления нарушений в сфере пассажирских перевозок нарушители будут привлечены к административной ответственности.

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Новости Украины, Киев, Нацполиция, Пассажирский транспорт, Перевозчик, Проверка транспорта, Украина.
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