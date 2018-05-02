В Чернобыльскую зону не пустили двух "туристов"

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пропустили в зону отчуждения трех человек – двух украинцев и россиянина.

Как сообщает в среду пресс-служба Госпогранслужбы, военнослужащие пограничного отдела "Иванков" Житомирского отряда совместно с представителями Национальной полиции задержали двух украинцев и россиянина на окраине населенного пункта Карпиловка Иванковского района. Правонарушители намеревались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма.

В отношении правонарушителей составлены административные материалы по ст. 46-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению).