В Одессе простятся с добровольцем ДУК "Правый сектор"

В Одессе завтра простятся с бойцом добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Евгением Матюшинцем.

Об этом сообщили в пресс-службе местной организации "Правого сектора".

Отмечается, что боец первой отдельной штурмовой роты ДУК Матюшинец (друг Шрам) скончался в результате длительной тяжелой онкологической болезни.

"Полтора года друг "Шрам" защищал Украину в рядах первой отдельной штурмовой роты на Авдеевский Промзоне и в Песках. Восемь месяцев назад болезнь дала знать о себе знать и другу "Шраму" пришлось покинуть позиции. Отважный боец, который не имел страха и до последнего вел свою собственную борьбу...", - заявили в организации.

Из родственников у бойца остался только брат.