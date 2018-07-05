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Жестокое убийство женщины в Киеве: задержан подозреваемый

В Киеве задержали подозреваемого в жестоком убийстве
09:11 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: dtp.kiev.ua

Новости Украины: Полиция задержала подозреваемого в зверском убийстве пенсионерки в Киеве.

Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве женщины в Киеве, тело которой нашли в лифте.

Как сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook, патрульные встретили его в Киево-Святошинском районе.

"Во время патрулирования территории Киево-Святошинские правоохранители заметили мужчину, подозреваемого в убийстве женщины в Голосеевском районе Киева.

Шансов на побег уже не было, мгновенно задержан", - говорится в сообщении. 

Как сообщалось, в Киеве полиция расследует обстоятельства убийства женщины, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружили жители в лифте дома на проспекте Академика Глушкова. Она получила множество ножевых ранений и ударов молотком. По информации СМИ, подозрения следствия пали на местного жителя Александра Танасийчука, 1977 года рождения. Его в тот же день объявили в розыск. Он страдает психическим заболеванием.

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Новости Украины, Киев, Полиция, Происшествие, Убийство.
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