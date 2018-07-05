Жестокое убийство женщины в Киеве: задержан подозреваемый

Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве женщины в Киеве, тело которой нашли в лифте.

Как сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook, патрульные встретили его в Киево-Святошинском районе.

"Во время патрулирования территории Киево-Святошинские правоохранители заметили мужчину, подозреваемого в убийстве женщины в Голосеевском районе Киева.

Шансов на побег уже не было, мгновенно задержан", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве полиция расследует обстоятельства убийства женщины, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружили жители в лифте дома на проспекте Академика Глушкова. Она получила множество ножевых ранений и ударов молотком. По информации СМИ, подозрения следствия пали на местного жителя Александра Танасийчука, 1977 года рождения. Его в тот же день объявили в розыск. Он страдает психическим заболеванием.