Киев объявил новый тендер по строительству метро на Виноградарь

КП "Киевский метрополитен" 10 сентября повторно объявило тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь.

Об этом сообщается на странице метрополитена в Twitter.

Ожидаемая стоимость составляет 5,99 млрд грн, сообщается в системе ProZorro. Начало аукциона состоится 16 ноября этого года, а предложения принимаются до 11 октября.

В сети разгорелся скандал из-за участия в тендере по строительству метро на Виноградарь компании из России.