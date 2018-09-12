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Киев объявил новый тендер по строительству метро на Виноградарь

Киевский метрополитен
06:38 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Начало аукциона состоится 16 ноября этого года.

КП "Киевский метрополитен" 10 сентября повторно объявило тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь.

Об этом сообщается на странице метрополитена в Twitter.

Ожидаемая стоимость составляет 5,99 млрд грн, сообщается в системе ProZorro. Начало аукциона состоится 16 ноября этого года, а предложения принимаются до 11 октября.

В сети разгорелся скандал из-за участия в тендере по строительству метро на Виноградарь компании из России.

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Новости Украины, Киевский метрополитен, Метро, Новости Киева, Новости Украины, Тендер, Украина.
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