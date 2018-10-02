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В столице водитель Audi устроил серьезное ДТП

ДТП в Киеве
11:14 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: В одном из районов Киева пьяный водитель Audi влетел в отбойник.

Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался проходить тест на драгере.

В Киеве в районе станции метро "Нивки" автомобиль Audi на скорости влетел в отбойник.

 

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Как сообщает "Киев оперативный", за рулем автомобиля находился старший лейтенант полиции, сотрудник Святошинского районного управления.

Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался проходить тест на драгере.

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Новости Украины, ДТП, ДТП в Киеве, Киев, Украина.
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