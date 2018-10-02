В столице водитель Audi устроил серьезное ДТП

Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался проходить тест на драгере.

В Киеве в районе станции метро "Нивки" автомобиль Audi на скорости влетел в отбойник.

Как сообщает "Киев оперативный", за рулем автомобиля находился старший лейтенант полиции, сотрудник Святошинского районного управления.

Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался проходить тест на драгере.