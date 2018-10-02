Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4549941-v-stolitse-voditel-audi-ustroil-sereznoe-dtp.html
В столице водитель Audi устроил серьезное ДТП
11:14 Сегодня Телеграф
Новости Украины: В одном из районов Киева пьяный водитель Audi влетел в отбойник.
Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался проходить тест на драгере.
В Киеве в районе станции метро "Нивки" автомобиль Audi на скорости влетел в отбойник.
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Как сообщает "Киев оперативный", за рулем автомобиля находился старший лейтенант полиции, сотрудник Святошинского районного управления.
Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался проходить тест на драгере.
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