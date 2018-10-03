В столице Белорусский свободный театр покажет спектакль о Сенцове

Белорусский свободный театр покажет в Киеве спектакль Burning Doors про украинского режиссера Олега Сенцова, российскую активистку Марию Алехину и российского художника Петра Павленского, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Как сообщается, собранные за них средства передадут семьям политзаключенных.

Отмечается, что в спектакле использованы песни украинской группы "Бумбокс".