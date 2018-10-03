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В столице Белорусский свободный театр покажет спектакль о Сенцове

Олег Сенцов
17:54 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Спектакль покажут на сцене Национального академического драмтеатра имени Ивана Франко 6-7 ноября.

Белорусский свободный театр покажет в Киеве спектакль Burning Doors про украинского режиссера Олега Сенцова, российскую активистку Марию Алехину и российского художника Петра Павленского, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

 

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Как сообщается, собранные за них средства передадут семьям политзаключенных.

Отмечается, что в спектакле использованы песни украинской группы "Бумбокс".

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Новости Украины, Белорусский Свободный Театр, Киев, Олег Сенцов, Спектакль о Сенцове, Украина.
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