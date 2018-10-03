Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4554840-v-stolitse-belorusskiy-svobodnyiy-teatr-pokazhet-spektakl-o-sentsove.html
В столице Белорусский свободный театр покажет спектакль о Сенцове
Новости Украины: Спектакль покажут на сцене Национального академического драмтеатра имени Ивана Франко 6-7 ноября.
Белорусский свободный театр покажет в Киеве спектакль Burning Doors про украинского режиссера Олега Сенцова, российскую активистку Марию Алехину и российского художника Петра Павленского, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
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Как сообщается, собранные за них средства передадут семьям политзаключенных.
Отмечается, что в спектакле использованы песни украинской группы "Бумбокс".
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