В результате отравления грибами в Днепре умер ребенок

Семилетний мальчик, который отравился грибами, умер в больнице Днепра. Эту информацию подтвердили в полиции ГУ НП в Днепропетровской области, передает УНН.

"2 октября бригадой скорой помощи мальчика доставили с места проживания с Индустриального района г. Днепра. На следующий день мальчик умер в больнице. Как отмечают врачи, ребенок отравился грибами", - говорится в сообщении.

Как сообщили правоохранители "Радио Свобода", по предварительным данным, мальчик съел сырую бледную поганку три дня назад, когда гулял вместе с друзьями на улице. Позже ему стало плохо, и только через два дня он сообщил, что ел.

В пресс-службе отметили, что сейчас полиция проводит первоочередные меры для установления всех обстоятельств происшествия. Если будут обнаружены признаки невыполнения родителями обязанностей по уходу за ребенком, что могло привести к смерти ребенка, материалы будут внесены в Единый реестр досудебных расследований.