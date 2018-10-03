В результате отравления грибами в Днепре умер ребенок
Новости Украины: Во вторник, 2 октября, в одном из районов города Днепр 7-летний мальчик отравился грибами.
Семилетний мальчик, который отравился грибами, умер в больнице Днепра. Эту информацию подтвердили в полиции ГУ НП в Днепропетровской области, передает УНН.
"2 октября бригадой скорой помощи мальчика доставили с места проживания с Индустриального района г. Днепра. На следующий день мальчик умер в больнице. Как отмечают врачи, ребенок отравился грибами", - говорится в сообщении.
Как сообщили правоохранители "Радио Свобода", по предварительным данным, мальчик съел сырую бледную поганку три дня назад, когда гулял вместе с друзьями на улице. Позже ему стало плохо, и только через два дня он сообщил, что ел.
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В пресс-службе отметили, что сейчас полиция проводит первоочередные меры для установления всех обстоятельств происшествия. Если будут обнаружены признаки невыполнения родителями обязанностей по уходу за ребенком, что могло привести к смерти ребенка, материалы будут внесены в Единый реестр досудебных расследований.