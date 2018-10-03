День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 03.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стало известно, как денежные переводы из-за границы влияют на субсидию
Стало известно, как денежные переводы из-за границы влияют на субсидию
Новости: В НАТО говорили об агрессии РФ в Азовском море
В НАТО говорили об агрессии РФ в Азовском море
Новости: Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Новости: Ученые открыли новый объект за Плутоном
Ученые открыли новый объект за Плутоном
X

В результате отравления грибами в Днепре умер ребенок

Отравление грибами
20:46 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Во вторник, 2 октября, в одном из районов города Днепр 7-летний мальчик отравился грибами.

Семилетний мальчик, который отравился грибами, умер в больнице Днепра. Эту информацию подтвердили в полиции ГУ НП в Днепропетровской области, передает УНН.

"2 октября бригадой скорой помощи мальчика доставили с места проживания с Индустриального района г. Днепра. На следующий день мальчик умер в больнице. Как отмечают врачи, ребенок отравился грибами", - говорится в сообщении.

Как сообщили правоохранители "Радио Свобода", по предварительным данным, мальчик съел сырую бледную поганку три дня назад, когда гулял вместе с друзьями на улице. Позже ему стало плохо, и только через два дня он сообщил, что ел.

В Кременчуге 19-летний водитель сбил трех пешеходов

В пресс-службе отметили, что сейчас полиция проводит первоочередные меры для установления всех обстоятельств происшествия. Если будут обнаружены признаки невыполнения родителями обязанностей по уходу за ребенком, что могло привести к смерти ребенка, материалы будут внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Днепр, Отравление, Отравление гребами, Смерть ребенка, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Верховный суд Крыма изменил приговор Балуху Под Киевом скоростной поезд насмерть сбил женщину СБУ установила факт кражи на Запорожской АЭС

Последние новости

Экстремальные снимки, которые вас взбудоражат (Фото) Легенде бокса пришлось встать на стул для фото с Кличко У РФ нет сил провести десантную операцию в Азовском море
Сегодня читают
01 В Одесской области у моря произошел километровый оползень
02 Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
03 Лион - Шахтер: слова Фонсеки после невероятного матча Лиги чемпионов
04 Как Реал сенсационно проиграл ЦСКА (Видео)
05 Супрун отреагировала на решение комитета Рады ее уволить
Новости сегодня
21:24 "Похожие, но не похожи": нереально крутой фотопроект о близнецах (Фото)
21:24 Диетологи рассказали, можно ли набрать вес от запаха пищи
21:18 В ВСУ опровергают ложь российского агитпропа об оружии из США
21:11 Тоттенхэм - Барселона: составы команд
21:02 Книги Франкфуртской книжной ярмарки, которые представит Украина
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Новости: Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Новости: В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
Новости: Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь