На Донбассе пересекая линию соприкосновения умерла женщина

Сегодня утром на линии разграничения со стороны оккупированной Горловки умерла пожилая женщина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Уполномоченный по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, передает УНН.

По его словам, женщина пересекала линию разграничения по коридору "Горловка-Бахмут" и ей внезапно стало плохо.

"Это случилось примерно в 9:00 утра. Об этом уже заявили в оккупационной администрации г. Горловка", - написал Лисянский.

Омбудсмен уточнил, что умершая была жительницей оккупированного Тореза, 1957 года рождения.