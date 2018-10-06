День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 06.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Солсбери рядом с домом Скрипаля пройдет концерт "Из России с любовью"
В Солсбери рядом с домом Скрипаля пройдет концерт "Из России с любовью"
Новости: В Чернобыльской зоне появилась первая солнечная электростанция
В Чернобыльской зоне появилась первая солнечная электростанция
Новости: Бокс. Анонс главных боев уик-энда
Бокс. Анонс главных боев уик-энда
Новости: Покров Пресвятой Богородицы 2018: традиции, запреты, приметы, обряды и гадания
Покров Пресвятой Богородицы 2018: традиции, запреты, приметы, обряды и гадания

На Донбассе пересекая линию соприкосновения умерла женщина

Линия соприкасновения
17:53 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Украины: В субботу, 6 октября, в Донецкой области пересекая линию соприкосновения умерла женщина 1957 года рождения.

Сегодня утром на линии разграничения со стороны оккупированной Горловки умерла пожилая женщина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Уполномоченный по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, передает УНН.

 

По его словам, женщина пересекала линию разграничения по коридору "Горловка-Бахмут" и ей внезапно стало плохо. 

В Чернобыльской зоне появилась первая солнечная электростанция

"Это случилось примерно в 9:00 утра. Об этом уже заявили в оккупационной администрации г. Горловка", - написал Лисянский.

Омбудсмен уточнил, что умершая была жительницей оккупированного Тореза, 1957 года рождения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Донбасс, Линия соприкосновения, Смерть, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

ООС: С начала суток боевики четыре раза обстреляли позиции ООС В одном из кафе Киева произошла стрельба, ранены охранники Главы правительства поздравили Черновцы и Запорожье с Днем города

Последние новости

На Львовщине возобновили водоснабжение Съемочная группа рассказала правду о проекте "Битва экстрасенсов" Мариуполь - Карпаты: обзор матча (Видео)
Сегодня читают
01 В Украине подешевеет валюта
02 Формула перерасчета пенсий в 2019 году
03 Врачи объяснили, сколько раз в неделю стоит принимать душ
04 Отравление в Солсбери: Bellingcat установил настоящие имя "Петрова"
05 Макгрегор - Нурмагомедов: где и когда смотреть бой в Украине
Новости сегодня
18:22 Севастова и Возняцки сыграют в финале теннисного турнира в Пекине
18:22 Саудовская Аравия предсказала уход России с рынка нефтепродуктов
18:15 Жители Украины попросили Порошенко запретить пользоваться телефонами на переходах
18:03 В Сети появилось видео прощания с легендарным шансонье Шарля Азнавура
18:02 Драка фанатов на взвешивании Нурмагомедов - Макгрегор (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Польше нашли остатки трех бывших советских баз
В Польше нашли остатки трех бывших советских баз
Новости: В Румынии проходит референдум против однополых браков
В Румынии проходит референдум против однополых браков
Новости: Юнкер считает, что компромисс по Brexit будет найден
Юнкер считает, что компромисс по Brexit будет найден
Новости: Факты, подтверждающие истинность сказанного в Священном Писании (Фото)
Факты, подтверждающие истинность сказанного в Священном Писании (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь