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На Донбассе пересекая линию соприкосновения умерла женщина
Новости Украины: В субботу, 6 октября, в Донецкой области пересекая линию соприкосновения умерла женщина 1957 года рождения.
Сегодня утром на линии разграничения со стороны оккупированной Горловки умерла пожилая женщина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Уполномоченный по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, передает УНН.
По его словам, женщина пересекала линию разграничения по коридору "Горловка-Бахмут" и ей внезапно стало плохо.
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"Это случилось примерно в 9:00 утра. Об этом уже заявили в оккупационной администрации г. Горловка", - написал Лисянский.
Омбудсмен уточнил, что умершая была жительницей оккупированного Тореза, 1957 года рождения.
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