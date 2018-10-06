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На Донбассе в ходе боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения

ВСУ
19:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Сегодня, 6 октября, в течение текущих суток боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Незаконные вооруженные формирования в субботу осуществили 9 обстрелов украинских позиций на Донбассе, в ходе боевых действий двое военнослужащих получили ранения.

 

"В течение текущих суток, с 7.00 до 18.00 часов российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. В том числе - трижды из вооружений, запрещенных Минскими соглашениями"- говорится в сводке на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Отмечается, что боевики открывали прицельный огонь по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское, Шумы, Невельское Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное и Лебединское.

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"Опорные пункты наших войск вблизи Шумов, Гнутово и Лебединского были обстреляны из минометов 82-го калибра. Кроме того, по позициям у Лебединского враг вел огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм." – отмечают в штабе ООС.

"В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения" – подытожили в штабе ООС.

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